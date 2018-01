GCCC students named to honor roll

XENIA — Greene County Career Center released its honor roll for the second quarter of the 2017-18 school year.

Students who excelled in their career-technical programs and academic studies include:

Beavercreek — Jacob Barty, Madison Bond, Hailey Bowman, McKenzie Burke, Clare Butcher, Brooklynn Cashner, Branson Coates, Catherine Corwin, Sophia Darnell, Jacob Edmonds, Alyssa Elkins, Samuel Gier, Nataly Hackman, Savanna Hartman, Emily Hassan, A.J. Hazel, Michael Head, Madison Hicks, Kayleena Hicks, Ashley Howard, Amy Hughes, Emily Hurlburt, Hannah Keller, Caitlin Koller, Damian Langstaff, Jaden Lee, Daniel Lindsley, Cameron Manz, Grace Merkle, Jayden Moebius, Kyle Morgan, Allie Muckerheide, Shiann Nalley, Anthony Nelson, Trent Oldham, Emily Palmer, Sarah Petrick, Tealiyah Pierce, Autumn Pinkelman, Mallory Rice, Morgan Riffel, Casey Rodin, Mia Ross, Derek Seekamp, Vitaly Seyler, Megan Sheets, Nigel Smith, Cody Smith, Chase Staffan, Destiny Sturman-Kuhns, Oksana Tangeman, Megan Tarr, Evan Tarulli, Abbie Thomas, Jillian Tirpack, Javier Ubinas, Zachary Van Hoesen, Abigail Vaughn, Taylor Wagner, Joe Waller, Hailey Warwick, Madison Watts and Ethan Woodruff.

Bellbrook — Lee’Asia Bumphus, Jonathon Dudley, Anjali Edwards, Thomas Gardner, Karleen Goffinett, Lauren Gujer, Terryion Jackson, Olivia Keller, Breanna Kienzle, Dakota Looney, Sarah Mickey, Joseph Ober, Daniel Onder, Teresa Paul, Derrick Powers, Logan Prion, Artemas Reynolds, Matthew Rigg, Nicholas Sawmiller and Morgan Schulz.

Cedarville — Tori Acevedo, Courtney McClanahan, Hunter Nier, Gabrielle Peyton, Lauren Whitaker and Sydney Wright.

Fairborn — Kylee Adams, Raven Anderson, Zoe Arnold, Madison Blandino, Ryan Bloomer, Ciara Booth, Kensi Cheadle, Jeffrey Compton, Tanner Conway, Alyssa Corbin, Rose Darke, Amaya Davis, Kailee Geiger, Ethan Gostel, Krista Hall, Kayli Hammond, Jada Harden, Mary Hart, Desteny Knauth, Hailey Koger, Trent Luttrell, Natalie Maldonado, Ashley Meadows, Cheyenne Meyers, Noah Morrow, Madison Neff, Jacob Nelson, Mackenzie Owens, Zachary Pleiman, Shyann Predmore, Kiersten Pugh, Audrey Renner, Maddie Riley, Rayven Ritchie, Ashlynn Roberts, Valeria Rodriguez, Zack Roush, Michelle Samuels, Tylor Schuler, Callie Shimek, David Smith, Beth Kay Stinson, Kaylan Stockdale and Harley Vanover.

Greeneview — Anna Burkhard, Emily Butts, Jaret Campbell, Josie Carter, Colleen Curtis, Luke Dean, Lane Dillon, Haley Fairchild, Madison Goss, Makayla Grooms, Kassidy Hargrave, Brooke Hentrich, Spencer Holland, Hunter Hughes, Dylan Leeds, John Ramsey, Veronica Riggs, Elena Ryczek, Jared Sollenberger, Seth Trisel, Crystal Turner, Kysmin Vaughn and Carlie Wooley.

Xenia — Christopher Bice, Kayenta Boonie, Brittanie Bowman, Kaitlyn Boyle, Robert Bradley, Darius Branigan, Mya Brown, Joseph Burrell, Kyle Butts, Shayna Caraway, Mackenzie Collier, Rachel Commons, Dylan Creech, Dillon Crowe, Kaleigh Crowe, Anna Dabe, Emalyn Dant, Andrew Davis, Jason Estle, Benjamin Falls-Simison, Christian Fig, A.J. Flinn, Jayona Franklin, Romeo Gilbert, Sarah Gravenstine, Amaria’ Hagler, Gavin Hall, Nathaniel Hamilton, Gary Harshbarger, Annalee Haynes, Alexander Henderson, Kierstin Hill, Jordan Jenkins, Emilee Johnson, Kianna Keith, Jordan Kern, Sarah Liston, Iris McFall, Lacey Moreland, Ethan Myers, Kyla Newsome, Cassie Price, David Rogers, Kailey Rogers, Elijah Rueppel, Alexis Salyers, Austin Seebach, Cameron Sexton, Erica Shinkle, Jennifer Sleigh, Megan Smith, Malcolm Snead, Jenna Spiller, Joseph Stahl, Hailey Strickland, Hunter Stuckey, Valarie Taylor, Dakota Vanfossen, Elijah Webb, Justin Weimer and Morgan Young.

Yellow Springs — Cody Back, Taysha Burch, Anastasia Cooper, Mathew Flanagan, Andrew Siler, Janine Stover, Stacia Strodes and Ethan Yaus.

Other — Emily Coffee, Hunter Cole, Breonna Dutenhaver, Alana Fleming, Kathrynne Jacobs, Tricia Johns, Raymond Jones, Seth Licklider, Ladan Licklider, Christian Martindale, Natalie Moravek, Sarah Moulton, Ryan Ramsayer, Melissa Rice and Christopher Young.