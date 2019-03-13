Warner Middle School announces honor rolls

XENIA — Warner Middle School announced its second quarter honor rolls.
All A’s
Eighth grade: Sarah Blanton, Arison Boswell, Elizabeth Cassidy, Wyatt Cowdrey, Alia Donofrio, Hazel Dye, Frederick Engle, Nathaniel Fellie, Rebecca Hutchins, Alyssa Kumpf, Liam Madrid, Kylie McCarren, Lindsay O’Neill, Colin Pham, Katelyn Pulfer, Reed Scarborough, Kendall Sherman, Taylor Stacy, and Giselle Woods.
Seventh grade: Jonathan Albert, Acaysia Bennett, Kaylee Benson, Zoey Blake, Dean Bogan, Naveh Bruggeman, Samuel Dameron, Autumn Day, Gracelyn Decker, Destiny Everhart, Briant Eyrich, Nicholas Eysoldt, Ian Fairchild, Glory Freed, Hannah Fultz, Cassie Graham, Evan Harbison, Elise Haynes, Blake Hughes, Stephen Kleman, Quinn Lamb, Justin Leeds, Kassidy Little, Allison Long, Noah Martindale, John Miller, Margaret (Maggie) Miller, Meredith (Meri) Miller, Aubrey Moore, Isabella Myers, Stephanie Patterson, Sean Pillow, Sophia Robinson, J’veon Rollings, Mason Rubio, Ariana Rutherford, Kymari Sanford, and Kaitlyn Williams.
Sixth grade: Macie Allen, Amirah Anderson, Eva Behlke, Sadie Bevan, Jocelyn Bohn, Vivian Calhoun, Kaylee Chubner, Elizabeth Craig, Kelan Cramer, Abigail Cunningham, Willa Dykman, Ethan Estes, Sophia Garrett, Oceana Greenside, Kylie Hart, Trimonde Henry, Inioluwa Iselaiye, Lauren Johnson, Jared Kappenman, Erin Kelly, Angelina Kerns, Alari Kessel, Grace Laramore, Alisha Lindsay, Dylan Lowe, Makayli Marinelli, Gavin McManus, Lilliana Mick, Jaelyn Moore, Samantha Perry, Georgia (Carli) Peters, Jordan Powers, Benjamin Pulfer, Zoee Richards, Mariah G Smith, Gracie Stamper, Gunnar Stephan, Olivia Townsley, Kamya West, and Ania Withers.
A’s and B’s
Eighth grade: Ashlyn Anderson, Alivia Banks, Robert Banks, Lacey Bevan, Madelyn Bittner, Mason Bolton, Megan Bradley, Mya Brakeall, Liara Brewer, Alison Cassanio, Richard Clark, Alliyah Cochran, Hailee Coffee, Megan Coffman, Jaylynn Collins, Dominc Combs, Colton Cordell, Gabriel Degler, Martha Dodge, Rocky Dudgeon, Ryland Falvey, Madison Ferrell, Evan Gilbert, Aiden Grooms, Sarah Haines, Samantha Haley, Bobby Hatfield, John-Michael Higgins, Gracie Hundley, Adaobi Iwuanyanwu, Harrison Jacob, Emma Johnson, Renee Jones, Laci Kerns, Kaddin King, Tyler Kingsolver, Gage Kostrzewa, Lucas Kunzelman, Kynnydy Lewis, Hiba Loukssi, Kennedy Lucas, Kaitlyn McDonald, Tatum McIntire, Tori McPherson, Madyson Moorman, Onajevwe Odje, Haley Partee, Austin Penewit, Aliyah Pope, Alize Porter, Jayden Ramsey, Claire Roundtree, Sarah Scarborough, Kaidyn Schetter, Grace Smith, Madison Spencer, Janell Tarver, Shawn Thigpen, Hunter VanDusen, Alexis Ventura, Jaylyn Walls, Andrew Wright, Morgan Warrix, Damien Weaver, Paige Webb, Hailey Whitehead, Amarie Withers, Paige Young, and Kayla Zielstorf.
Seventh grade: Dalton Andrea, Adelle Booher, Andrea Boone, Emma Bowen, Alayia Brown, Donald Burns, Nikalus Cantrell, Kimberly Clark, Hayleigh Cleaver, Alexis Edwards, Alexander Elliott, Blaire Evans, Ethan Frisby, Elizabeth Gallagher, Chloe Gaskill, Joseph Gillespie, Sidney Guyton, Alleoni Haley, Reagan Hammond, Gabriel Hardin, Drew Harris, Gabriella Hernandez, Tamiyah Jabbar, Sawyer Jacob, Emma Johnson, Dallas Johnston, Lanna Kunzelman, Trenton Lee, Kelcie Long, Kaleb Martin, Alaiya Meaux, Allyson Merriman, Dakota Mitchem, Aaleigha Mobley, Courtney Moody, Aubrey Nimocks, Culture Nooks, Michael Pack, Timothy Phillips, Jordyn Purkeypile, Isaac Rapp, Devin Schweller, Caleb Sellers, Ambrie Setty, Madison Shouse, Julia Slusher, Landon Small, Bladen Smith, Aidan Solis, Delaney Strunk, Karma Thomas, Brett Vandergriff, Talynn Wherry, and Sarah (Maddie) Wise.
Sixth grade: Nathan Amon, Aidan Anderson, Lukas Atkinson, Jazmyne Bailey, Robert Baker, Jayden Bowen, Gavin Brightwell, Kyla Brown, Latrell (Christian) Bruggeman-Lofton, Izabella Cannara-Beckett, Zi’Ann Cleveland, Lillianne Climie, Karly Cloud, Shelby Collier, Alyssa Combs, Ahniyah Coombs, Trinity Cordell, Michael Cox, Brennan Diener, Brant Dudley, Allison Fanning, Donald Finlay, Ian Funk, Malaki Gill-Carrera, Aaliyah Gragg, Bryceten Hall, Alexa Hardwick, Korben Harris, Jadan Harrison, Caleb Hawes, Lathe Hawkins, Max Helmig, Maya Henderson, Noah Hoskins, Jayla Howell, Kaydence Keeton, Kel’lis Kilby, Landen Kirkbride, Connor Kostrzewa, William (Tre) Langston, Cynthia Lemon, Houda Loukssi, Kemora Lovett, Lily Mackiewicz, Maximus Madrid, Roland Marietta, Kaylynn McCatherine, Gavin Neff, Justin Nelson, Landon Nipper, Kailee Padgett, Brianna Pardue, Fallan Pryor, Chloe Raby, Jaxon Reed, Annabelle Renfrow, Carly Reo, Steven Shaw, Devin Seibel, Emma Simmons, Madison Stamper, Owen Stewart, Norah Stiles, Michael VanDyne, William West, Helena Wilson, and Kylcee Zielstorf.
List provided by Warner Middle School.