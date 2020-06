GCCC students earn Honor Roll status

XENIA — Greene County Career Center announced students who have earned Honor Roll status for the fourth quarter of the 2019-20 school year.

The following are recognized for outstanding achievement in their career-technical and academic studies:

Beavercreek

Joshua Andrews, Austin Atkins, Kelton Baker, Liam Boarman, Joe Bordas, Will Bowman, Ryan Bryant, Chase Burns, Maya Caraballo-Garcia, Mahogany Chapman, Ethan cope, Cohen Covey, Ashleigh Craft, Sapphire Dewhurst, Alek Dixon, Colin Drayer, Owen Edmonds, Mercades Elliott, Vianka Englehart, Jayson Erwin, Devin Espinoza, Luke Estep, Destiny Fairchild, Braedyn Farr, Sydney Filer, Kyan Folk, Cody Ganger, Chandler Gendreau, Kaitlynn Goffe, Bryanna Greene, Christian Harper, Connor Head, Anna Heading, Melanie Helpling, Alexander Hoff, Drake Horning, Imran Ikramuddin, Chas Jaynes, Kelsea Jenkins, Riley Jevnikar, Angelena Keister, Maya Kelley, Chloey King, Ryan Knowles, Adam Koeppl, Richard Kruger, Adam Krusemark, Jaden Labuski, Andrew Larson, Micah Lavender, Tyler Lemos, Alexandria Livaudais, Cheyenne Maisano. Annie Malloy, Landen Milam, Luke Miller, Collin Miller, Austin Minnick, Austin Moore, Mikayla Moore, Jack Noonan, Sarah Oldham, Thomas Opauski, Sophia Palmer, Dominick Passaro, Alexandra Peed, Jack Ramey, Alexander Reising, Austin Riddle-Foley, Madison Riffle, Danielle Robinson, Chad Russell, Chloe Schroeder, Jacob Sheridan, London Sonora, Christopher Sopczak, Evan Tarulli, Javier Ubinas, Bailey Underdown, Kaden Walker, Cameron Walsh, Jodynn Warsitz, Micah West, Nathaniel Whetstone, Savannah Williams, Claire Wourms, Makayla Yoakum, and Marcus Zaffiri.

Bellbrook

Trevor Bowers, Samantha Caruso, Kyle Cunningham, Grace Edwards, Isaac Grant, Abby Hubbell, Corey Jarrett, Dylan Keene, Trey Keifer, Megan Lee, Keyton Milbury, Emily Naylor, Madison Phillips, Logan Pier, Perrin Pollack, Abby Schoenfeld, David Sendelbach, Colleen Skiles, Barbara Spilger, Scott Thorner, and Clara Utacht.

Cedarville

Emma Baise, Ellyn Coe, Regan Coffey, Desirae Crowder, Grace Jacobs, Hannah Peyton, Nisha Pollock, Reese Skaggs, Kerrin Snyder, Logan Spencer, and Jahem Weston.

Fairborn

Elijah Adkins, Darby Ballard, Morgan Bellamy, Justin Bland, Kriscandra Burton, Sarah Caprul, Connor Carver, Jacob Castle, Logan Cherpeski, Tatyana Daniels-Montes, Tyler Dean, Riley Dewan, Shelby Drake, Barbara Dresleer, Aden Dunn, Alex Engle, Tessalie Fender, Spencer Garrison, Anthony Griever, A’Nesty Grooms, Emily Hand, Caitlin Hardman, Allison Hambree, Devin Horton, Gage Klawonn, Logan Kohler, Nicklas Lundy, Alexis Martin, Caelan McMurchy, Leo Merriweather, Alana Mick, Conner Neeley, Logan Porter, Allison Rettig, Matthew Rogalinski, Travis Rogalinski, Julia Samuels, Bryce Simpson, Zoe Sprakties, Sierra Sturgill, Mackenzie Taylor, William Theall, Ashley Whitley, Maddie Yaney, and Natalee Zimmerman.

Greeneview

Gavin Anderson, Hannah Bender, Brysten Bosier, Levi Bradds, Alayssa Briggs, Tabitha Burkhard, Hailie Chambliss, Kaden Cline, Austin Clingman, Brooke Conley, Halee Daniels, Cortney Davis, Jacen Dillon, Darian England, Seth Ewing, Dixie Fulk, Kaylie Gallion, Adriann Gregory, Ronnie Haines, Greg Hensley, Lane Hilderbrand, Bryce Hudson, Audrey Kibler, McKenzie Lawwill, Lizzy McDonald, Dane Merriman, Erin Miller, Brady Morris, Kaitlyn Peyton, Dee Pfeifer, Victoria Price, Emma Sharpe, Justin Snider, Maisie Sparks, Alysha Stills, Marinda Stone-Shoemaker, Kegan Swank, Madi Travis, Elizabeth Valentine, Brooklyn Warner, Sam Weidel, Will Weidel, and Gage White.

Xenia

Jake Austin, Paige Babcock, Jonathon Bailey, Mark Banks, Kyra Bobbitt, Makayla Bradley, Tianna Bradshaw, Skylar Cahall, Allison Carl, Lillian Carter, Elizabeth Cline, Levi Cokonougher, Alexis Collier, Rachel Deramus, Rebecca Deramus, Gracie Diener, Jordan Estle, Sophie Evans, Brianna Everhart, Elizabeth Fig, Kiernan Fletcher, Haley Fox, Justin Gagnon, Alexander Geeslin, Hailey Gilley, Christian Greene, Liam Guffy, Jeffrey Halcom, Ha’Viar Hardin, Dalton Harrison, Annalee Hickman, Logan Higgins, Jacob Hines, Camille Hughes, Tayler Humble, Jacob Hyer, Alla’Eldeen Idrees, Kaden Jack, Dacota Jackson, Joseph Jobes, Jovonte’ Johnson, Ty Rece Jones, Amethyst Jones, Drake Keaton, Devan Lapchynski, Riley Lawless, Ciera Lefevre-Lloyd, Mary Lundquist, Morgan Mason, Taylor Maxwell, Nathan McCarthy, Laila Miller, Harley Morris, Rhiannon Morse, J.C. Murdoch, Alexander Myers, Makayla Noland, Kaitlin Parnell, Nicholas Perry, Selena Pierce, Gabrielle Propes, Jalen Robinson, Keegan Rogers, Lilian Salmons, Elizabeth Santini, Anonya Setty, Dessie Shepherd, Caden Shinkle, Dustin Smith, Justin Smith, Andrew Smith, William Szwec, Jillian Tedrick, Lillee Tiemeier, Rodney Travis, Liyah Tucker, Olivia Wagner, Zaine Wherry, Spencer Wilson, Michaela Wise, and Sahara Wright.

Yellow Springs

Tucker Barclay, Colton Bittner, Jackson Bleything, Peyton Cooper, Abigail Flanagan, Samuel Foster, Harper Mesure, Lucas Sansom, and Sierra Ward.

Other

Sophia Adkins, Sebastian Auzier, Christina Bass, Alex Christen, Joslyn Christen, Ryan Cole, Justin Comperry, Ethan Conley, Chloe Conley, Bryan Daab, Dakota Daulton, Monique Elliott, Gavin Folks, Peter Frederick, Chloe Freling, David Freling, Tierney Gaskin, Mary Gatlin, Sierra Groff, Tyan Hilderbrand, Stephanie Johns, Isaac Jopson, Elijah Kain, Amber Kurtz, Kimble Logan, Ryley Newsom, Madeleine Pfahler, Zachary Russell, Alijah Sellers, Zoe Sizemore, Videl Snodgrass, Spencer Sollenberger, Wesley Stover, Benjamin Ward, and Benjamin Wingate.