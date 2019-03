2019 Division III and IV All-Ohio Boys Basketball Teams Announced

COLUMBUS — The Division III and IV boys basketball All-Ohio teams were announced Tuesday, March 19 by a statewide media panel. The teams were selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association.

On Wednesday, March 20, the Division I and II All-Ohio teams will be announced. The Ohio Mr. Basketball Award will be announced Thursday morning, March 21.

2019 DIVISION III BOYS BASKETBALL ALL-OHIO

PLAYER OF THE YEAR: Christopher Anthony, Canal Winchester Harvest Prep

COACH OF THE YEAR: Joe Frank, Archbold

FIRST TEAM

Christopher Anthony, Canal Winchester Harvest Prep, 6-0, jr., 25.0; Dallas Patrick, Columbus Wellington, 6-1, sr., 25.0; Jayson Woodrich, Beachwood, 6-5, sr., 26.7; Mark Wise, Cincinnati Deer Park, 6-4, jr., 18.0; Tyler Stephens, Leavittsburg LaBrae, 6-6, sr., 19.9; Griffin Doseck, Anna, 6-5, sr., 15.0; Owen Hiegel, Ottawa-Glandorf, 5-11, sr., 19.7; E.J. Farmer, Cleveland Heights Lutheran East, 6-4, soph., 22.5; Davis Black, Byesville Meadowbrook, 6-5, sr., 16.5; Tanner Holden, Wheelersburg, 6-6, sr., 27.0.

SECOND TEAM

Lukas Swartz, Mogadore, 5-11, jr., 21.9; DJ Moore, Worthington Christian, 6-3, fr., 18.8; Calijaha’won Davis, Columbus Africentric, 6-1, jr., 17.4; Alex Dotson, Cincinnati Purcell-Marian, 6-4, sr., 13.3; Jacob Plantz, Genoa, 6-3, sr., 21.6; Luke Powell, Barnesville,6-1, jr., 30.0; Jordan Burton, Oregon Cardinal Stritch,5-10, sr., 15.0; Charlie Large, Ironton, 6-0, sr., 19.5; Quinn Hiles, Creston Norwayne, 6-2, sr., 15.7; Trevon Ellis, Dayton Stivers, 6-3, jr., 13.0.

THIRD TEAM

Hayden Kanicki, Ashtabula Edgewood, 6-3, sr., 18.0; Jarred Logan, Elyria Catholic, 6-6, sr., 15.5; Jacob Gudorf, Brookville, 6-3, sr., 15.2; Joey Holifield, Cardinal Stritch, 6-2, jr., 14.3; Erik Miller, Sugarcreek Garaway, 6-3, sr., 11.9; Brian Collier, Columbus Grandview Heights, 5-10, jr., 17.6; Cal Kildow, Belmont Union Local, 5-8, sr., 20.5; Brayden Sipple, Blanchester, 6-4, soph., 26.2; Austin Wiemken, Archbold, 6-4, sr., 15.8; Mason Darby, Oak Hill, 6-4, sr., 16.0; Kaden Mellott, West Salem Northwestern, 6-4, jr., 18.0; Derek Reber, Apple Creek Waynedale, 6-4, sr., 15.0; Brandon Rush, Warrensville Heights, 6-3, sr., 20.0.

SPECIAL MENTION

Owen Hazelbaker, Johnstown; Ramelle Arnold, Warrensville Heights; Nehemiah Benson, Cleveland Heights Lutheran East; Deandre Pugh, Martins Ferry; Dante Tucci, Magnolia Sandy Valley; Isaac Schmitz, Richmond Edison; Mila Square, Youngstown Valley Christ; Mason Jakacki, Mantua Crestwood; Joe Abramovich, Warren Champion; Caleb Francis, Atwater Waterloo; Chance Wells, Wooster Triway; Michael Miller, Beaver Eastern; Weston Baer, Pomeroy Meigs; Elijah McCloskey, Chillicothe Huntington; J.K. Kearns, Albany Alexander; Lane Brewster, Latham Western; Alex Blanton, Piketon; Grant Whisman, Middletown Madison; Josh Crall, Bucyrus Wynford; Luke Denecker, Bluffton.

HONORABLE MENTION

Seann McGill, Kirtland; Aaron Anderson, Ashtabula Edgewood; Austin Roberts, Andover Pymatuning Valley; Dion Hardy, Cleveland Martin Luther King; Edward Wright III, Elyria Catholic; Sam Jerman, Ashtabula Edgewood; Jimmie Mitchell, Beachwood.

Jordan Zupko, Mineral Ridge; Dylan Johnson, Canton Central Catholic; Angelo Milini, Canton Central Catholic; Scott Steger, Rootstown; Kyle Coffman, Mogadore; Chris Brooks, Canfield South Range; Benton Tennant, Leavittsburg LaBrae; Zach Geiser, Apple Creek Waynedale; J.J. Cline, West Salem Northwestern; Logan Domer, Orrville;

Zach Fout, Frankfort Adena; Ethan Wilson, Ironton; Austin Webb, South Point; Eli Archer, Chesapeake; Matt Mondlak, Proctorville Fairland; Clayton Thomas, Proctorville Fairland; Matthew Fraulini, Portsmouth; J.J. Truitt, Wheelersburg; Evan Leist, Beaver Eastern; Marcus Hamilton, Sardinia Eastern Brown; Elijah Young, Seaman North Adams; Bowan Tomlin, West Union; Chase Hammond, Oak Hill;

Ethan Roden, Sugarcreek Garaway; Koleten Smith, West Lafayette Ridgewood; Jeremy Salvo, Zoarville Tuscarawas Valley; Keegan Offenberger, Magnolia Sandy Valley; Gavin Williams, Coshocton; Zach Grafton, Old Washington Buckeye Trail; Peyton Neff, Byesville Meadowbrook; Nic Hart, Beverly Fort Frye;

Cross Hackathorne, Milford Center Fairbanks; Hunter Antritt, Baltimore Liberty Union; Ben Casey, West Jefferson; Nick Cunningham, Fredericktown; Nick Kimmel, Marion Pleasant; Luke Lachey, Columbus Grandview Heights; Dorrian Moultrie, Gahanna Columbus Academy; Will Riffle, Amanda-Clearcreek;

Willie Bowman, West Alexandria Twin Valley South; AJ Garrett, Cincinnati Purcell Marian; Steven Gentry Jr., Cincinnati Deer Park; Brice Hill, Cincinnati Seven Hills; Kendal James, Tipp City Bethel; Brandon Ross, Cincinnati Reading; Michael Stammen, Versailles;

Hayden Stone, Carey; Cooper Parrott, Willard; Karson Howell, New London; Karson Howell, New London; Luke Rowlinson, Collins Western Reserve; Marcus Bruns; Jeron Williams, Archbold; Mason Loeffler, Metamora Evergreen; Andrew Bench, Genoa.

2019 DIVISION IV BOYS BASKETBALL ALL-OHIO

COACH OF THE YEAR: Mark Schlabach, Berlin Hiland

PLAYER OF THE YEAR: Zeb Jackson, Toledo Maumee Valley Country Day

FIRST TEAM

Trey Brooks, Elyria Open Door Christian, 6-4, sr., 17.1; Zach Rasile, McDonald, 6-0, jr., 36.0; Gage Elza, Bristolville Bristol, 6-0, sr., 26.2; Aaron Music, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-3, sr., 17.0; Zeb Jackson, Maumee Valley Country Day, 6-3, jr., 24.5; Nate Bruns, Maria Stein Marion Local, 6-6, sr.; Ethan Conley, Franklin Monroe, 6-4, sr., 27.3; Justin Sweeney, Lisbon David Anderson, 6-0, sr., 21.0; Curtis Houston, Richmond Heights, 6-3, sr., 12.8; Javin Etzler, Convoy Crestview, 6-7, sr., 14.2; Ben Hershberger, Plain City Shekinah Christian, 5-11, sr., 19.6;

Ricky Adams, Willoughby Cornerstone Christian, 5-9, sr., 14.5.

SECOND TEAM

Russ Young, Waterford, 6-3, sr., 13.9; Kendall Hochstetler, Berlin Hiland, 6-1, sr., 15.9; Aiden Miller, Kinsman Badger, 6-3, sr., 21.4; T.J. Chapman, Willoughby Andrews Osborne, sr., 23.3; Simon Blair, South Central, 5-10, jr.; Logan Niswander, Lucas, 6-2, jr., 20.1; Adonis Davis, Springfield Emmanuel Christian, 6-4, sr., 15.0; Sabien Doolittle, Springfield Catholic Central, 6-4, sr., 15.0.

THIRD TEAM

Nate Karaffa, Toronto, 6-1, sr., 19.6; ; Matt Hvisdak, Lowellville, 5-10, sr., 17.1; Parker Thiel, Hicksville, Zach Hayman, Sycamore Mohawk, 5-11, sr., 21.8; Chase Glock, Stryker, 6-6, sr., 16.0; Jared Bublinec, Elyria Open Door Christian, 6-5, sr., 16.7; Matt Applegate, Zanesville Rosecrans, 6-3, sr., 11.4; Kelly Hendershot, Shadyside, 6-2, jr., 18.8; Brayden Weber, Glouster Trimble, 6-0, jr., 17.2; Josh Thorbahn, Ottoville, 6-5, soph., 18.3; Brody Bowman, Lima Temple Christian, 5-10, sr., 29.5.

SPECIAL MENTION

Gbolahan Adio, Richmond Heights; Jacob Artman, Ashtabula St. John; Boone Jones, Sarahsville Shenandoah; Logan Brookover, New Matamoras Frontier; Clark Jennings, Caldwell; Gabe Lanzer, Sebring McKinley; Drew Clark, New Middletown Springfield; Bert Jones, Windham; Jalen Wenger, Dalton; Shiloah Blevins, South Webster; Jack Leith, Willow Wood Symmes Valley; Gage Sampson, Franklin Furnace Green; Kyle Sexton, New Boston Glenwood; Weston Browning, Peebles; Hunter Muir, Ansonia; Trent Platfoot, Jackson Center; Erik Uszynski, Xenia Legacy Christian; Kaden Warner, Cincinnati James Gamble Montessori; Eliot Cummings, Toledo Ottawa Hills; Levi Gazarek, North Baltimore; Jacob Adams, Plymouth; Jared Wurst, Delphos St. John’s; Gavin Feichtner, North Robinson Colonel Crawford; Jared Breece, Pandora-Gilboa; Nathan Roesch, Sandusky St. Mary’s; Jarod Schulze, Minster; Caden Niekamp, St. Henry.

HONORABLE MENTION

Mario Puletti, Newbury; John Castrilla, Ashtabula St. John; Anthony Maxie, Richmond Heights; Miles Hunt, Elyria Open Door Christian; Nassiem Salem, Cuyahoga Heights; Brandon Coleman, Columbia Station Columbia; Adam Ross, Columbia Station Columbia;

Payton Triplett, Lake Center Christian; Isaac Troyer, Kidron Central Christian; Connor Stuart, Rittman; Joey Knopp, East Canton; Joey Clark, Sebring McKinley; Shane Eynon, New Middletown Springfield; Matt Church, Bristolville Bristol; Tyler Roscoe, Vienna Mathews;

Cory Borders, Coal Grove Dawson-Bryant; Zach Roach, Ironton St. Joseph; Braxton Hardy, Crown City South Gallia; Garrett Barringer, Reedsville Eastern; Blake Guffey, Glouster Trimble; Colby Bartley, Corning Miller; Tanner Kimbler, Franklin Furnace Green; Will Shope, Sciotovillle East; Sam Buddelmeyer, Leesburg Fairfield; Hunter Ruckel, Mowrystown Whiteoak;

Christian Duniver, Sarahsville Shenandoah; Nickolai Wickham, Sarahsville Shenandoah; Andy Miller, Berlin Hiland; Mitch Neidenthal, Strasburg-Franklin; Mike Neidenthal, Strasburg-Franklin; Trillion West, Toronto; Dakota Phillips, Beallsville;

Ashton Bigler, Morral Ridgedale; Delavontae Jackson, Liberty Christian; Dylan James, Danville; Carter Jones, Centerburg; Chase McCartney, Sugar Grove Berne Union; Bryson Vogel, Lancaster Fisher Catholic; Thomas Benvie, Granville Christian; Joel Headings, Plain City Shekinah Christian; Heath Jeffries, Newark Catholic; Caleb Logan, Genoa Christian; Levi Ross, Madison Christian; Daniel Turner, Lancaster Fisher Catholic; Brock Unger, Sugar Grove Berne Union;

Charlie Bertemes, South Charleston Southeastern; Nick Brandewie, Fort Loramie; Trey Dunn, Springfield Catholic Central; Daniel Kearns, Russia; Michael McCants, Cincinnati James Gamble Montessori; Aidan Reichert, Jackson Center; Logan Woods, Fairfield Cincinnati Christian.