2019 All-Southwest District High School Football Selections

The 2019 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: David Afari, West Chester Lakota West, 5-feet-10, 202 pounds, senior, RB; Keaton Kesling, Clayton Northmont, 6-0, 175, sr., QB; Matthew Luebbe, Cincinnati Elder, 5-11, 185, sr., QB; JuTahn McClain, Fairfield, 5-10, 180, sr., RB; Matthew Rueve, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 190, sr., QB; Jeff Tolliver, Springfield, 5-11, 197, sr., RB.

Receivers: Liam Clifford, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 190, jr.; Will Jackson-Linkhart, Centerville, 6-5, 190, jr.

Jazz Keys, Clayton Northmont, 5-9, 165, sr.; Marshall Lang, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 225, sr.; Joe Royer, Cincinnati Elder, 6-5, 225, sr.; Larry Stephens, Springfield, 6-1, 195, sr.

Linemen: Ace Ehrenschwender, Cincinnati Colerain, 6-0, 280, sr; Mao Glynn, Cincinnati Walnut Hills, 6-3, 289, jr.; Jakob James, Cincinnati Elder, 6-5, 285, sr.; Paris Johnson Jr., Cincinnati Princeton, 6-7, 290, sr.; Luke Kandra, Cincinnati Elder, 6-5, 305, sr.;

Jacob Padilla, Huber Heights Wayne, 6-1, 285, sr.

Kicker: Kevin Thibodeaux, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-9, 195, sr.

First Team Defense

Linemen: Garrett Baker, Kettering Fairmont, 6-3, 215, sr.; Dontay Corleone, Cincinnati Colerain, 6-2, 300, jr.; LJ France, Fairfield, 6-1, 270, sr.; Te’Vion Gilbreath, Springfield, 5-11, 208, sr.; Darrion Henry, Cincinnati Princeton, 6-4, 270, sr.; Adam Hundemer, Liberty Twp. Lakota East, 6-3, 245, sr.

Linebackers: Trey Baker, Kettering Fairmont, 6-0, 215, sr.; Daved Jones, West Chester Lakota West, 6-2, 212, sr.; Cameron Junior, Middletown, 6-1, 205, jr.; Luke Mattia, Hamilton, 6-4, 220, sr.; Xzerius Stinnett, Springfield, 5-8, 190, sr.

Secondary: Delian Bradley, Springfield, 5-11, 180, so.; Tucker Hundley, Cincinnati St. Xavier, 6-0, 185, sr.; Tim Keseday, Springboro, 5-11, 185, sr.; Rod Moore, Clayton Northmont, 6-1, 185, jr.; Deshawn Pace, Cincinnati Colerain, 6-2, 210, sr.; Colton Sandhas, Cincinnati Elder, 6-0, 190, sr.; Phil Thomas, Fairfield, 5-10, 175, sr.

Punter: Matthew Dapore, Springboro, 5-11, 170, jr.

Offensive player of the year: JuTahn McClain, Fairfield

Defensive player of the year: Deshawn Pace, Cincinnati Colerain

Coach of the year: Maurice Douglass, Springfield

Second Team Offense

Backfield: Collin Brown, Mason, 6-4, 215, sr., QB; Josh Bryant, Middletown, 5-9, 175, jr., RB; Tyrese Dorn, Cincinnati Walnut Hills, 5-10, 184, sr., RB; Sawiaha Ellis, Fairfield, 6-2, 210, sr., QB; Cam Fancher, Huber Heights Wayne, 6-2, 175, jr., QB; Keith Farr, Lebanon, 6-1, 175, jr., RB; Chase Harrison, Centerville, 6-2, 200, so., QB; Ethan Marsh, Lebanon, 5-9, 170, sr., QB; Keyshawn Stephens, Hamilton, 6-1, 195, jr., RB; Jaylen Thomas, Cincinnati Colerain, 5-11, 180, sr., RB.

Receivers: Markus Allen, Clayton Northmont, 6-2, 215, jr.; Titan Case, Springboro, 6-0, 185, jr.; Jordan McConnell, Cincinnati Sycamore, 5-8, 155, sr.

Linemen: Kody Hawkins, Fairfield, 5-11, 265, sr.; Ryan Iiams, Springboro, 6-3, 280, jr.; Vince Kornau, Liberty Twp. Lakota East, 6-0, 200, sr.; Eric Meeks, Cincinnati Walnut Hills, 6-3, 282, jr.; Tegra Tshabola, West Chester Lakota West, 6-6, 315, so.

Kicker: Jack Ferron, Cincinnati Sycamore, 6-2, 180, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jokell Brown, Springfield, 6-0, 280, so.; Garren Carter, West Chester Lakota West, 6-2, 240, sr.; Spencer Harger, Miamisburg, 6-0, 272, jr.; Donovan Owens, Cincinnati Colerain, 6-2, 230, sr.; Jaheim Thomas, Cincinnati Princeton, 6-4, 224, sr.

Linebackers: Jon Bruder, Centerville, 5-10, 195, jr.; Mason DeGennaro, Lebanon, 6-1, 215, jr.; Apollo Ford, Cincinnati Sycamore, 5-11, 180, sr.; Jack Haglage, Mason, 6-2, 212, sr.; Jake Kowalski, Springboro, 5-10, 195, sr.; Lundyn Lane, Cincinnati Walnut Hills, 5-7, 181, sr.; Phoenix Porter, Fairfield, 6-1, 220, sr.

Secondary: Hunter Anderson, West Chester Lakota West, 5-9, 175, sr.; Leroy Bowers, Cincinnati Princeton, 6-1, 190, jr.; Devon Boykin, Cincinnati West Clermont, 5-11, 160, sr.; Jaden Hurd, Huber Heights Wayne, 5-10, 200, jr.; Jayden Marshall, Hamilton, 6-1, 200, sr.; Dealo McIntosh, Fairfield, 6-1, 220, sr.

Punter: Nick Brown, Beavercreek, 6-0, 175, sr. and Vince Ringland, Milford, 6-4, 175, jr.

Honorable Mention

Andrew Fehr, Apollo Ford, Cincinnati Sycamore; Kayvon Britten, Cincinnati Western Hills; Bryce McMahon, Centerville; Tavion Smoot, Springfield; Daryan Bowling, Hamilton; Alex Dardis, Barak Faulk, Nick Molanari, Mason; Jerrod Couch, Austin Mullins, Huber Heights Wayne; Nick Presley, Cincinnati Walnut Hills; Josh Collins, Willion Yates, Springboro; Reagen King, Seth Owens, Beavercreek; Isaac Kolosik, West Liberty Lakota West; Xander Kendall, Cincinnati Colerain; Will Young, Cincinnati Oak Hills; Nate Pabst, Joe Toepfer, Carrington Valentine, Cincinnati Archbishop Moeller.

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Zach Branum, Cincinnati La Salle, 6 feet, 200 pounds, junior, QB; Kevin Johnson, Xenia, 5-11, 170, jr., RB; Connor Kinnett, Harrison, 6-3, 225, sr., QB; Cam Porter, Cincinnati La Salle, 5-10, 205, sr., RB; Brayden Siler, Troy, 6-1, 205, sr., QB; Justin Silverstein, Cincinnati Turpin, 6-2, 175, sr., QB; Ty Stylski, Kings Mills Kings, 5-10, 190, jr., RB; Kevin Walters, Troy, 6-0, 200, sr., RB; Miyan Williams, Cincinnati Winton Woods, 5-11, 2-5, sr., RB.

Receivers: Austin Bauer-Jones, West Carrollton, 6-3, 180, sr.; Josh Bell, Cincinnati Turpin, 6-5, 215, sr.; DeMeer Blankumsee, Cincinnati Winton Woods,6-1, 173, sr.; Andrew Hinds, Morrow Little Miami, 5-11, 170, sr.; Levi Tidwell, Harrison, 5-11, 185, sr.

Linemen: Gavin Gerhardt, Xenia, 6-5, 315, sr.; Paul Haywood, Cincinnati La Salle, 6-3, 322, so.; Riley Hill, Piqua, 6-3, 312, sr.; Jacob Moorman, Troy, 6-2, 320, jr.

Kicker: Jake Seibert, Cincinnati La Salle, 6-1, 200, sr.

First Team Defense

Linemen: Ben Blevins, Cincinnati La Salle, 6-1, 275, sr.; Andrew “Bam” Booker, Cincinnati Winton Woods, 6-2, 220, jr.; Austan Good, Troy, 6-0, 210, sr.; Jerrell Lewis, Piqua, 6-2, 257, jr.; Keegan Slaney, Cincinnati Turpin, 6-1, 220, sr.; Elijah Willis, Cincinnati Anderson, 6-4, 235, sr.

Linebackers: Ryan Cagle, Sidney, 6-0, 190, sr.; Daylan Long, Cincinnati Winton Woods, 5-11, 185, jr.; Dalton Norris, Oxford Talawanda, 6-2, 210, sr.; Luke Thiemann, Cincinnati La Salle, 6-2, 225, sr.; Hunter Warner, Fairborn, 6-0, 195, jr.; Leyton Wheeldon, Cincinnati Anderson, 6-1, 205, sr.

Secondary: James Camden, Cincinnati Anderson, 6-1, 195, sr.; Jaymar Hargrove-Mundy, Cincinnati La Salle, 6-0, 180, jr.; Jaylen Johnson, Cincinnati La Salle, 6-2, 210, jr.; Devonta Smith, Cincinnati La Salle, 6-0, 190, jr.; Weston Smith, Troy, 5-10, 175, sr.; Darren Taborn, Sidney, 6-0, 165, sr.

Punter: Tucker Raskay, Troy, 6-2, 177, sr.

Offensive player of the year: Miyan Williams, Cincinnati Winton Woods

Defensive player of the year: Hunter Warner, Fairborn

Coach of the year: Larry Cox, Oxford Talawanda

Second Team Offense

Backfield: Deondre Bothast-Revalee, Oxford Talawanda, 5-10, 165, so., RB; EJ Davis, Sidney, 5-10, 190, so., RB; Reece Evans, Cincinnati Turpin, 5-11, 175, sr.; RB; Daniel Ingram, Cincinnati Withrow, 5-10, 205, sr., QB; Jackson Kuhn, Cincinnati Anderson, 6-1, 195, jr., QB; Gi’Bran Payne, Cincinnati La Salle, 5-9, 189, so., RB; Brody Reder, Morrow Little Miami, 6-2, 205, sr, QB; Terell Wills, Oxford Talawanda, 6-3, 220, sr., RB; Mi’Chale Wingfield, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 188, jr., QB;

Receivers: Cooper Bushman, Cincinnati Anderson, 5-9, 185, sr.; Jack McHugh, Kings Mills Kings, 6-1, 170, sr.; Reis Stocksdale, Morrow Little Miami, 5-11, 170, jr.; CJ Young, Harrison, 6-2, 185, sr.

Linemen: Nathan Fox, Oxford Talawanda, 6-0, 230, sr.; Gabe Hickman, Cincinnati Turpin, 6-0, 240, jr.; Riley Hubbard, Troy, 6-1, 260, sr.; Jaxon Smith, Kings Mills Kings, 6-4, 260, sr.; Eric Wilson, Xenia, 6-4, 290, sr.

Kicker: Trent Benson, Kings Mills Kings, 6-1, 190, sr.

Second Team Defense

Linemen: Malcolm Bryant, Cincinnati Winton Woods, 6-0, 310, sr.; Colby Harris, Troy, 6-1, 260, sr.; Chase Linnemann, Morrow Little Miami, 6-1, 215, sr.; Cole McCandless, West Carrollton, 6-3, 180, so.; Derek Smith, Harrison, 5-11, 220, sr.; Tyshaun Thomas, Cincinnati Withrow, 6-0, 185, jr.

Linebackers: Devin Hall, Xenia, 6-2, 175, sr.; Dan Johnson, Riverside Stebbins, 6-0, 190, jr.,; Phil Messerly, Cincinnati Turpin, 6-2, 185, sr.; Bradyn Pennington, Riverside Stebbins, 6-1, 180, jr.; Jake Reardon, Harrison, 5-11, 220, sr.; Cam Sanders, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 210, jr.

Secondary: Tamarion Crumpley, Cincinnati Winton Woods, 6-0, 172, jr.; Kyler Frankhauser, Harrison, 5-10, 170, sr.; Connor Jones, Morrow Little Miami, 6-3, 180, sr.; Chris Jones, Xenia, 6-2, 160, sr.; Luke Richardson, Oxford Talawanda, 5-11, 175, sr.; Harry Tyszkiewicz, Cincinnati Turpin, 6-0, 175, sr.

Honorable Mention

Kamaury Cleveland, Tyron Darby, West Carrollton; Cade Kadel, Andrew Pollender, Xenia; Kelby Cox, Riverside Stebbins; Casey O’Toole, Ross Parrish, Cincinnati Anderson; Isaac Hamilton, Trenton Edgewood; Zach Marsh, Cincinnati Turpin; Lance Reaves Hicks, Piqua; Sean Buschur, Morrow Little Miami.

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Alex DeLong, Hamilton Badin, 5 feet 11, 160 pounds, senior, RB; Hezekiah Hudson-Davis, Trotwood-Madison, 5-8, 165, fr., RB; Brandon Lanier, Mount Healthy, 6-3, 240, sr., QB; Brandon McDonald, Kettering Archbishop Alter, 6-2, 223, jr., RB; Ryan Minor, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 177, sr., QB; Zach Switzer, Hamilton Badin, 6-5, 190, sr., QB; Braden Woods, Franklin, 6-2, 190, sr., QB.

Receivers: Carl Blanton Jr., Trotwood-Madison, 6-3, 175, sr.; Josh Hegemann, Hamilton Badin, 5-10, 150, sr.; Donovan LaJeunesse, Dayton Carroll, 6-0, 160, sr.; Kenyon Owens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 183, so.; Jordan Rucker, Middletown Bishop Fenwick, 5-9, 185, sr.

Linemen: Nick Back, Franklin, 6-6, 335, sr.; Caden Barr, Bellbrook, 6-4, 260, sr.; Cortez Huckleby, Cincinnati Mount Healthy, 6-2, 270, sr.; Ryan Pool, Bellefontaine, 6-4, 265, sr.; Kaden Rogers, Hamilton Ross, 6-3, 270, jr.; De’Verell Williams, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 248, sr.

Kicker: Ben Sauls, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 159, sr.

First Team Defense

Linemen: Jayden Carter, Hamilton Badin, 6-2, 200, jr.; Chris Custis, Wilmington, 6-4, 195, sr.; Marquel Henry, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 220, sr.; Taylor Jordan, Bellbrook, 6-2, 195, jr.

Linebackers: Ben Borszcz, Bellbrook, 6-1, 207, sr.; Tyler Carlson, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 186, jr.; Jack DePrie, Hamilton Ross, 6-0, 205, sr.; Mason Henry, Kettering Archbishop Alter, 6-3, 220, sr.; Diego Neri, Cincinnati Northwest, 6-4, 230, sr.; Evan Schlensker, Hamilton Badin, 6-1, 175, sr.

Secondary: Sammy Anderson, Trotwood-Madison, 6-2, 170, sr.; Jake Berning, Middletown Bishop Fenwick, 5-11, 175, sr.; Gavin Casella, Vandalia Butler, 6-3, 185, sr.; Jawaan Davis, Cincinnati Hughes, 5-11, 170, sr.; CJ Hicks Jr., Kettering Archbishop Alter, 6-2, 202, so.; Aiden Kinser, Franklin, 5-10, 155, sr.; Hunter Slusher, Goshen, 5-10, 175, sr.; Jason Ward, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, 182, jr.

Punter: Rory Bell, Wilmington, 5-10, 170, sr.

Offensive player of the year: Braden Woods, Franklin

Defensive player of the year: Sammy Anderson, Trotwood-Madison

Coach of the year: Kenyon Commins, Hamilton Ross

Second Team Offense

Backfield: Cade Beam, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 208, sr., RB; Tyler Beyke, Greenville, 6-0, 160, sr., QB; Cam Coomer, Wilmington, 6-1, 175, sr., QB; Jacob Duty, New Richmond, 5-7, 161, sr., RB; Jackson Gifford, Hamilton Ross, 5-10, 210, jr., RB; Garrett Gross, Bellefontaine, 5-10, 200, sr., RB; Jeff Henderson, Cincinnati Hughes, 5-9, 180, sr., QB; Quincy Johnson, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 220, sr., RB.

Receivers: Keyshawn Barber, Cincinnati Hughes, 6-2, 170, so.; John Butsch, Greenville, 6-1, 185, sr.; Marshal Flaig, Hamilton Badin, 6-1, 165, sr.; Ryan Russell, Franklin, 6-1, 170, sr.; Marcus Wood, Greenville, 5-9, 160, sr.

Linemen: Tytan Grote, Greenville, 5-11, 205, sr.; Matthew Hatton, Dayton Belmont, 5-11, 230, sr.; Eric Hendrix, Middletown Bishop Fenwick, 6-6, 235, sr.; Chandler Holler, Monroe, 6-2, 205, jr.; Braden Swank, Tipp City Tippecanoe, 6-2, 276, jr.

Kicker: Bryan Thacker, Franklin, 6-2, 170, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jason Ackerman, New Richmond, 6-2, 193, sr.; Trevor Adams, Goshen, 6-3, 225, jr.; Carter Earls, Middletown Bishop Fenwick, 6-3, 195, jr.; Harry Hilvert, Cleves Taylor, 6-1, 225, so.; Izac Proctor, Franklin, 6-2, 200, jr.

Linebackers: Noah Burneka, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 223, sr.; Malik Echols, Cincinnati Mount Healthy, 6-2, 275, sr.; Saleem Ford, Cincinnati Hughes, 5-10, 185, fr.; William Gentry, Dayton Belmont, 6-0, 220, sr.; Logan Harrison, Goshen, 5-10, 225, jr.; Ke’shawn Huguely, Trotwood-Madison, 5-9, 198, sr.; McAdrian Martin, Cincinnati Woodward, 5-9, 185, sr.; Mitchell Williamson, New Richmond, 5-7, 175, sr.

Secondary: De’Zion Coleman, Cincinnati Hughes, 5-10, 170, sr.; Alassane Diallo, Cincinnati Mount Healthy, 6-1, 160, sr.; Logan Miller, Middletown Bishop Fenwick, 5-10, 180, jr.; Jamar Payton, Dayton Dunbar, 6-3, 176, jr.; Casey Redemeier, Hamilton Ross, 5-10, 170, jr.

Punter: Johnny Kearns, Cleves Taylor, 5-10, 150, so.

Honorable Mention

Colt Bradshaw, Middletown Bishop Fenwick; Tavon Hardwick, Dayton Belmont; Gage Johnson, Franklin; Sean Harkness, Darius Thomas, Cincinnati Mount Healthy; Ethan Flanery, Greenville; Kegen Gormley, Hamilton Badin; Larry Jackson, Cincinnati Hughes; Jeff Valentine, Wilmington; Jacob Kidwell, Bellefontaine; Jaquan Lusbourgh, Mykion Singleton, Marcellis Thompson, Brandon Wright, Dayton Dunbar; Antwand Yett, Cincinnati Aiken.

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Nathan Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 6 feet 1, 175 pounds, senior, QB; Cade Cradlebaugh, Germantown Valley View, 6-2, 215, sr., QB; Brendan Lamb, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 195, sr., RB; Corey Kiner, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 210, jr., RB; Dylan Lemen, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 160, sr., QB; AJ Lovin, West Milton Milton-Union, 5-8, 165, sr., RB; Evan Prater, Cincinnati Wyoming, 6-5, 190, sr., QB; Shawn Shehee, Dayton Northridge, 6-1, 185, sr., RB.

Receivers: Troy Coulter, Germantown Valley View, 6-4, 200, jr.; Calvin Dibert, Springfield Kenton Ridge, 6-4, 190, sr.; Gauge Dunn, Bethel Bethel-Tate, 6-0, 150, so.; Joop Mitchell, Cincinnati Wyoming, 6-2, 175, jr.; Amari Whitehead, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 175, sr.

Linemen: Justin Bromagen, Germantown Valley View, 6-5, 285, sr.; Mason Lukens, Waynesville, 6-2, 245, sr.; Nolan Tebbe, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 290, sr.; Davis Wulf, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 265, sr.

Kicker: Luke Lundberg, Cincinnati Indian Hill, 5-11, 185, sr.

First Team Defense

Linemen: Braxton Green, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 215, sr.; Noah Harrison, Germantown Valley View, 6-0, 200, sr.; Korbin Spencer, Springfield Northwestern, 6-5, 250, sr.; Harrison Shepherd, Cincinnati Wyoming, 6-5, 250, sr.; James Thompson, St. Bernard Roger Bacon, 6-5, 255, sr.

Linebackers: Tavon Blunt, Cincinnati Shroder, 5-10, 225, sr.; Devin Current, Springfield Northwestern, 5-11, 175, sr.; Jerron Lander, Dayton Northridge, 5-9, 175, sr.; Jarod Lee, Eaton, 5-11, 177, sr.; Camden O’Gara, Cincinnati Wyoming, 6-2, 225, sr.

Secondary: Ryan Blaut, St. Bernard Roger Bacon, 5-11, 175, sr.; Seth Bloom, Waynesville, 6-2, 190, jr.; Peyton Brown, West Milton Milton-Union, 5-9, 160, sr.; Tate Olberding, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 180, sr.; Darryl Story Jr., Dayton Northridge, 5-11, 165, sr.

Punter: Ty Walters, Waynesville, 6-3, 190, so.

Co-Offensive players of the year: Evan Prater, Cincinnati Wyoming, and Corey Kiner, St. Bernard Roger Bacon

Defensive player of the year: Camden O’Gara, Cincinnati Wyoming

Coach of the year: Mike Blaut, St. Bernard Roger Bacon

Second Team Offense

Backfield: Jake Amburgy, Waynesville, 6-0, 175, jr., QB; Jai’ Eiir Harris, Cincinnati Shroder, 5-9, 145, sr., RB;

Brady King, St. Paris Graham, 6-2, 195, jr., QB; Tre Lopez, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 170, sr., QB; Alex Manz, Bethel Bethel-Tate, 6-0, 180, sr., QB; Elijah McGee, Cincinnati Wyoming, 5-10, 180, sr., RB; Ben VanNoord, Springfield Northwestern, 6-2, 200, jr., RB.

Receivers: Dayjaun Anderson, Dayton Ponitz Career Technology Center, 6-2, 170, fr.; Lucas Lynch, Germantown Valley View, 5-8, 165, jr.; Dylan Poff, Bethel Bethel-Tate, 6-0, 195, sr.; Zac Schmidt, Eaton, 5-11, 181, sr.; Parker Struewing, Waynesville, 5-9, 175, sr.

Linemen: Ryan Brush, Waynesville, 6-3, 240, sr.; Daniel Cartuyvelles, St. Bernard Roger Bacon, 6-1, 245, jr.; Dustin Harner, Dayton Northridge, 6-1, 205, sr.; Brody Muterspaw, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 225, jr.

Kicker: Trevor McGuinness, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 180, jr.

Second Team Defense

Linemen: Mikhail Brooks, Dayton Ponitz Career Technology Center, 6-3 265, sr.; Anthony Curry, Waynesville, 6-0, 190, sr.; Beau Thomas, Cincinnati Wyoming, 6-0, 195, jr.; Dimitrius Ward, St. Bernard Roger Bacon, 5-8, 215, sr.

Linebackers: Cayden Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 190, jr.; Shavonte’ McGriff, Dayton Ponitz Career Technology Center, 5-9, 175, jr.; Nijal Mooney, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 185, jr.; Luke Osborn, Waynesville, 6-1, 215, jr.

Secondary: Dylan Branham, Germantown Valley View, 5-9, 185, sr.; Nathan Dewey, Springfield Northwestern, 5-10, 175, jr.; Matt Hart, Springfield Northwestern, 6-0, 172, sr.; Brennan Pagan, Cincinnati Wyoming, 5-10, 175, jr.; Garrett Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 165, sr.

Punter: Logan Johnson, Urbana, 6-1, 185, sr.

Honorable Mention

Gabe Hemmelgarn, Aden Neeley, Bellefontaine Benjamin Logan.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Robert Brazziel, Cincinnati Taft, 6 feet 3, 200 pounds, junior, QB; Cole Fisher, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 198, sr., QB; Robie Glass, Springfield Shawnee, 6-3, 195, sr., QB; Seth Green, Cincinnati Mariemont, 5-9, 172, jr., RB; Matt Guyer, Springfield Shawnee, 6-0, 225, sr., RB; Ben Hobbs, Camden Preble Shawnee, 6-1, 195, sr., RB; Ellis Ramsey, Cincinnati Summit Country Day, 5-10, 180, sr., RB; Cade Rice, Springfield Greenon, 6-3, 195, jr., QB; Jimmy Stines, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 180, sr., QB.

Receivers: Kameron Cox, Springfield Greenon, 5-10, 180, jr.; Garrett Jostworth, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-4, 205, jr.; Lee Megois, Cincinnati Madeira, 6-1, 175, sr.; BT Tolble, Cincinnati Summit Country Day, 6-3, 190, sr.

Linemen: Josh Lange, Springfield Shawnee, 6-4, 285, sr.; Jack Lyle, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, 225, sr.; Eli McGill, West Liberty-Salem, 6-4, 230, sr.; Robert Medalion, Cincinnati Taft, 6-5, 285, sr.; Michael Moehring, Cincinnati Mariemont, 6-4, 268, sr.

Kicker: Nathan Hawks, Springfield Greenon, 6-0, 170, jr.

First Team Defense

Linemen: Tanner Cromer, Reading, 6-4, 240, sr.; Marshown Curtis, Cincinnati Mariemont, 6-3, 265, sr.; Nathan Reichert, Lewistown Indian Lake, 6-4, 245, sr.; Tyler Stevenson, Camden Preble Shawnee, 6-2, 275, sr.; Matthew Warden, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 270, sr.; Kyle Wolfe, West Liberty-Salem, 6-2, 265, sr.

Linebackers: Colt Conover, Blanchester, 5-8, 180, jr.; Austin Francis, Casstown Miami East, 5-8, 152, so.; Jack McDowell, Cincinnati Summit Country Day, 6-1, 225, sr.; Lane Mefford, Lewistown Indian Lake, 5-11, 190, jr.; Devin Oligee, Middletown Madison Senior, 5-8, 165, jr.; Rudy Scanlon, Springfield Shawnee, 6-0, 185, jr.

Secondary: Connor Blaylock, Middletown Madison Senior, 6-1, 165, sr.; Laurence Christian, Cincinnati Purcell Marian, 5-11, 170, sr.; Jayden Denton, Cincinnati North College Hill, 6-2, 180, so.; Amir Johnson, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 180, sr.; Gianni Rudolph, Cincinnati Taft, 6-3, 180, jr.; Daquan Smith, Cincinnati Taft, 5-10, 195, jr.

Punter: Graham Nicholson, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 180, jr.

Offensive player of the year: Robie Glass, Springfield Shawnee

Defensive player of the year: Kyle Wolfe, West Liberty-Salem

Coach of the year: Josh Wooten, Springfield Greenon

Second Team Offense

Backfield: Sam Autry, Cincinnati Madeira, 5-10, 165, jr., QB; Jake Green, Camden Preble Shawnee, 6-0, 190, sr., QB; Clay Jacobs, Lewistown Indian Lake, 6-2, 190, sr., QB; Cole Joslin, Batavia Clermont Northeastern, 5-8, 155, sr., RB; Miles Landrum, Cincinnati North College Hill, 5-6, 135, jr., RB; Nick LeValley, Casstown Miami East, 5-9, 157, sr., RB; Holden Nease, West Liberty-Salem, 6-0, 185, sr., RB; Todd Wedding, East Clinton, 5-9, 160, sr., RB; Kamren Williams, Cincinnati North College Hill, 6-2, 195, jr., QB; Trevor Woodruff, West Liberty-Salem, 5-8, 180, sr., QB.

Receivers: Daniel Dominique, Brookville, 6-3, 180, jr.; Luke Downing, Springfield Greenon, 6-3, 175, sr.; Clay Hough, Springfield Greenon, 6-1, 155, so.; Branson Smith, East Clinton, 6-1, 170, jr.

Linemen: Dylan Bardnell, Springfield Greenon, 6-1, 240, sr.; Sadler Henson, Brookville, 6-2, 205, sr.; Max Spelder, Cincinnati Madeira, 6-3, 230, jr.; Christian Stubbs, Blanchester, 5-10, 210, sr.

Kicker: Jasper Damewood, Blanchester, 5-9, 185, sr.

Second Team Defense

Linemen: Hunter Gross, Casstown Miami East, 5-11, 225, sr.; Jonah Hay, Springfield Shawnee, 6-3, 270, sr.; Isaac Lee, West Liberty-Salem, 6-0, 255, sr.; Eric Parker, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-10, 210, jr.; James Peters, Blanchester, 5-9, 210, sr.; Timmy Smith, Cincinnati North College Hill, 6-3, 235, jr.

Linebackers: Kadin Berwanger, Blanchester, 6-0, 175, sr.; Daniel Flagel, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-10, 185, jr.; Jaden Hall, Springfield Shawnee, 6-1, 225, sr.; Aaron Lawrence, Casstown Miami East, 6-1, 179, sr.; Isaiah McGill, West Liberty-Salem, 5-11, 170, jr.; Max Megowen, Cincinnati Mariemont, 6-4, 184, jr.

Secondary: Nick Burden, West Liberty-Salem, 6-0, 185, jr.; Eyan Haemmerle, Camden Preble Shawnee, 5-10, 150, sr.; JP Normile, Cincinnati Mariemont, 5-9, 161, jr.; Austin Tutt, Camden Preble Shawnee, 6-0, 180, sr.; Nathan Wagner, Versailles, 6-0, 185, sr.; Brad Wittenmyer, Casstown Miami East, 5-9, 151, jr.

Punter: Jared Smith, Sabina East Clinton, 6-0, 160, so.

Honorable Mention

Quincy Brown, Middletown Madison Senior; Tanner Creager, Gage Huston, Blanchester; Eli McEldowney, Taran Tyo, Versailles; Bass Morre, Springfield Greenon; Austin Parker, Lewistown Indian Lake; Phillip Davis, Sabina East Clinton; Hughie Headley, Cincinnati Summit Country Day; Jayden Skeebey, Casstown Miami East; Jake Younkin, Cincinnati Hills Christian Academy; Antonio Lowe, Cincinnati Taft.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Bart Bixler, Anna, 5 feet 11, 170 pounds, senior, QB; Seth Griswold, Dayton Christian, 6-0, 170, sr., QB; Riley Huelskamp, Anna, 5-10, 185, sr., RB; Hunter Jester, Fayetteville-Perry, 5-10, 168, jr., RB; Peyton Lane, New Paris National Trail, 5-10, 160, sr., RB; Chayse Propst, Mechanicsburg, 5-11, 185, jr., RB; Cory Ross, Arcanum, 5-9, 185, sr., RB; Cade Schmelzer, Covington, 6-3, 200, sr., QB.

Receivers: Andrew Cates, Covington, 6-1, 183, sr.; Norey Johnson, Cincinnati Deer Park, 6-3, 166, so.; Logan McCoy, North Lewisburg Triad, 6-3, 195, sr.; Reid Wheeler, Dayton Christian, 6-1, 185, sr.

Linemen: Caden Coleman, Mechanicsburg, 5-9, 240, jr.; Luke Dye, Anna, 6-0, 250, sr.; Jayden Heltsley, Arcanum, 6-4, 280, sr.; Noah Luiken, Dayton Christian, 6-0, 365, jr.; Joseph Stillwell, Williamsburg, 6-3, 275, sr.; Micah Trimbach, Troy Christian, 5-10, 215, sr.

Kicker: Eric Hamilton, Cincinnati Deer Park, 5-8, 145, jr.

First Team Defense

Linemen: Duncan Cooper, Covington, 6-0, 180, jr.; Jesse Fisher, Covington, 6-0, 213, sr.; Tiray “Tank” Jamison, Dayton Christian, 5-5, 250, sr.; Wil Luthman, Anna, 6-2, 255, sr.; Malachi Minnich, Anna, 6-2, 220, sr.; Kix Thiel, Mechanicsburg, 6-1, 200, sr.; Nick Wolfe, Jamestown Greeneview, 6-0, 280, sr.

Linebackers: Matt Batson, Dayton Christian, 6-0, 206, sr.; Austen Cutarelli, Arcanum, 5-11, 195, sr.; Clay Payton, Jamestown Greeneview, 5-10, 185, sr.; Dakota Roberts, Williamsburg, 5-10, 180, sr.; Codey Taylor, Springfield Northeastern, 6-2, 200, sr.; Dearis Thomas, Cincinnati Deer Park, 6-0, 190, so.; Brayden Wiggins, Covington, 5-9, 173, sr.

Secondary: Logan Hurst, Mechanicsburg, 6-2, 180, sr.; Loghan Kelley, Williamsburg, 5-9, 170, sr.; Isaac Lininger, Anna, 6-0, 165, sr.; Kleyton Maschino, Covington, 6-2, 155, sr.

Punter: Michael Hanson, Jamestown Greeneview, 6-0, 215, sr.

Offensive player of the year: Riley Huelskamp, Anna

Defensive player of the year: Wil Luthman, Anna

Coach of the year: Jason Schondelmyer, Arcanum

Honorable Mention

Ian Baker, Bryce Schondelmyer, Zade Shank, Arcanum; Nathan Waltz, Troy Christian; Keith Bebout, Jake Hurst, Mechanicsburg; Malachi Hunter, Caleb Stark, Dayton Christian; Trentin Alexander, Teague Deaton, Covington; Ian Henry, Jamestown Greeneview; Coleton Everman, New Paris National Trail.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Kale Long, DeGraff Riverside, 5 feet 11, 195 pounds, junior, QB; Collin Moore, Fort Loramie, 6-0; 210, jr., QB; Trey Robinette, Hamilton New Miami, 5-8, 190, jr., QB; Alex Scholl, Mississinawa Valley, 5-10, 180, sr., RB; Mark Smith, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 160, so., QB; Reece Stammen, Ansonia, 5-11, 205, jr., RB; Dylan Stinson, Lewisburg Tri-County North, 6-3, 160, jr., QB.

Receivers: Nick Brandewie; Fort Loramie; 6-2; 210, sr.; Deanza Duncan, Hamilton New Miami, 5-8, 160, jr.; Antonio Hammond, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, 170, sr.; Brendan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6-1, 170, sr.; Austin Sanders, South Charleston Southeastern Local, 6-1, 175, sr.; Josh Scantland, New Madison Tri-Village, 6-3, 170, so.

Linemen: Ethan Burrows, DeGraff Riverside, 5-10, 185, jr.; Austin Helmke, Ansonia, 6-1, 275, sr.; Blake Holthaus, Fort Loramie, 6-1, 230, sr.; Josh Pangilinan, Fort Loramie, 5-8, 240, sr.; Connor Stewart, Sidney Lehman Catholic, 6-4, 260, jr.

Kicker: Ethan Potts, Sidney Lehman Catholic, 5-11, 165, sr.

First Team Defense

Linemen: Cody Dirksen, Mississinawa Valley, 6-0, 210, sr.; Dylan Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, 177, jr.; Mack Fortman, Fort Loramie, 6-2, 265, jr.; Alex Hicks, Lockland, 6-1, 310, sr.

Linebackers: Max Dirmeyer, Mississinawa Valley, 5-8, 160, sr.; John Edwards, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 185, so.; Cody Eyer, New Madison Tri-Village, 5-10, 180, sr.; Trey Godfrey, Mississinawa Valley, 5-11, 235, jr.; Noah Guillozet, Fort Loramie, 5-10, 185, sr.; Max Hoying, Fort Loramie, 5-11, 200, jr.; Hayden McKee, South Charleston Southeastern Local, 6-1, 205, sr.; Dylan Spivey, Hamilton New Miami, 5-10, 200, jr.

Secondary: Drew Barhorst, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 175, sr.; Payton Pugh, St. Bernard-Elmwood Place, 5-9, 175, sr.; Layne Sarver, New Madison Tri-Village, 6-4, 170, so.; Blake Scholl, Mississinawa Valley, 6-5, 170, sr.; Mark Seger, Fort Loramie, 6-3; 205, sr.; Brock Shellhaas, Ansonia, 5-11, 170, sr.

Punter: Will Cox, Miami Valley Christian Academy, 6-1, 196, sr.

Offensive player of the year: Mark Smith, Cincinnati College Preparatory Academy

Defensive player of the year: Max Hoying, Fort Loramie

Coach of the year: Jesse Hubbard, Hamilton New Miami

Honorable Mention

Tucker Eriksen, South Charleston Southeastern Local; Devin Swick, New Madison Tri-Village; Griffin Meyer; Fort Loramie.