Football stats leaders

Here’s a look at the top performers in football through two weeks.

Stats are taken from the various league websites.

Football

Passing yards

400 Ryan Chapman, Carroll

263 Alex Westbrock, Bellbrook

234 Cole DeHaven, Greeneview

212 Jack Barnett, Beavercreek

203 Patrick Parrish, Fairborn

109 Hunter Baldwin, Cedarville

Rushing yards

326 Hunter Warner, Fairborn

276 Seth Borondy, Bellbrook

186 Dakota Mangan, Greeneview

170 Ramon Browder, Xenia

151 Hunter Baldwin, Cedarville

147 Jayden DeHaven, Greeneview

138 Patrick Parrish, Fairborn

113 Jonah Atchison, Bellbrook

107 Cameron Strong, Bellbrook

82 Noah Johnson, Fairborn

80 Nick Etienne, Beavercreek

79 Ryan Chapman, Carroll

75 Cole English, Xenia

72 Lamar Collins, Fairborn

Receiving yards

197 Sam Severt, Carroll

139 Carter Williams, Greeneview

118 Steven Chapman, Carroll

97 Seth Borondy, Bellbrook

88 Dwight Lewis, Fairborn

83 Hunter Warner, Fairborn

80 Pierce Doyle, Beavercreek

80 Jackson Howdyshell, Cedarville

79 Gabe Phillips, Beavercreek

77 Taylor Jordan, Bellbrook

53 Ethan Braun, Carroll

41 Nick Etienne, Beavercreek

Interceptions

2 Dwight Lewis, Fairborn

1 Elijah Brooks, Bellbrook

1 Leo Freudenschuss, Bellbrook

1 Gavyn Roop, Bellbrook

1 Sam Severt, Carroll

1 Gavin Severt, Xenia

1 Teagan Hendricks, Greeneview

Tackles

21 Andy Walker, Carroll

21 Cam Hamilton, Fairborn

21 Jamell Smith, Xenia

20 Kane Odon, Cedarville

19 Tremell Wright, Xenia

18 Ethan Braun, Carroll

17 Ryon Foubert, Xenia

17 Hunter Warner, Fairborn

17 Isaiah Hoyt, Xenia

16 Hunter Baldwin, Cedarville

16 Sam Severt, Carroll

16 Isaiah Goodrun, Xenia

15 Ian Henry, Greeneview

13 Hunter Danik, Cedarville

12 Gabe Younker, Greeneview

12 Brody Munger, Fairborn

12 Eion Jankowski, Carroll

12 Logan Sandlin, Greeneview

11 Steven Chapman, Carroll

11 Gage Plassenthal, Carroll

11 Zack Gaither, Xenia

10 Jacob Williams, Carroll

10 Jamison Anderson, Fairborn

10 Rylee Ankeney, Cedarville

10 Lukaya Laki, Xenia

10 Caleb Allen, Greeneview

10 Jarrod Mays, Greeneview

Points

36 Seth Borondy, Bellbrook

32 Hunter Warner, Fairborn

18 Patrick Parrish, Fairborn

18 Jayden DeHaven, Greeneview

15 Taylor Jordan, Bellbrook

12 Dakota Mangan, Greeneview

12 Cole DeHaven, Greeneview

12 Jonah Atchison, Bellbrook

12 Hunter Baldwin, Cedarville

10 Donovan Dierker, Fairborn