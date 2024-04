Local baseball, softball statistical leaders thru April 21

Steven Wright | Greene County News Xenia senior Evan Harbison fires a throw toward first from his second base position.

XENIA — Improved weather conditions this spring have allowed local baseball and softball teams to get a few more game under their belt.

Now that teams have been able to play more contests and with the tournament draws right around the corner, let’s take a look at some of the top performers from Greene County so far this season:

TEAM RECORDS

BASEBALL

Beavercreek 9-5

Bellbrook 10-4

Cedarville 6-5

Fairborn 9-7

Greeneview 6-5

Legacy Christian 8-3

Xenia 9-6

Yellow Springs 3-4

SOFTBALL

Beavercreek 10-3

Bellbrook 3-7

Cedarville 3-10

Fairborn 5-6

Greeneview 8-5

Legacy Christian 4-4

Xenia 0-11

Yellow Springs 3-2

STATISTICS (as of Sunday)

BASEBALL

Hitting

Average

1. Trevore Moore (GRE), .556 (15-27)

2. Mason Johnson (CED), .486 (17-35)

3. Max Penrod (GRE), .472 (17-36)

4. Timothy Chavies (LCA), .469 (15-32)

5. Tyler Cross (CED), .457 (16-35)

Home Runs

t1. Brayden Criswell (CED), 1

t1. Brayden Harris (FAI) 1

t1. Tyler Raker (BEL), 1

t1. Owen Roether (BVC), 1

t1. Parker Shannon (BVC), 1

RBI

1. Adam Newell (XEN), 20

t2. Max Penrod (GRE), 19

t2. Owen Roether (BVC), 19

4. Justin Harphant (LCA), 16

5. Emery Lane (XEN), 14

Stolen Bases

1. Kannon Reeser (FAI), 27

2. Timothy Chavies (LCA), 16

3. Parker Shannon (BVC), 14

t4. Gavin Howard (FAI), 13

t4. Andrew Schmidt (FAI), 13

Runs

t1. Trevor Moore (GRE), 18

t1. Keegan Phillips (GRE), 18

t3. Adriel Angel (LCA), 16

t3. Adam Newell (XEN), 16

t3. Kannon Reeser (FAI), 16

Walks

1. Kannon Reeser (FAI), 15

2. Adam Newell (XEN), 14

3. Anthony Wright (BVC), 12

4. Justin Harphant (LCA), 10

5. Hayden Arndts (FAI), 9

OPS

1. Trevor Moore (GRE), 1.431 (.704SLG)

2. Owen Roether (BVC) 1.335 (.795SLG)

3. Mason Johnson (CED), .1.296 (.771SLG)

4. Timothy Chavies (LCA), 1.167 (.562SLG)

5. Jason King (LCA), 1.114 (.545SLG)

Pitching

ERA

1. Xavier McDougle, (FAI), 0.31

2. Luke Benetis (BEL) 0.78

3. Jack Howard (BVC), 1.02

t4. Timothy Chavies (LCA), 1.11

t4. Braeden Gill (GRE), 1.11

Wins

1. Keegan Phillips (GRE), 4

t2. Luke Benetis (BEL), 3

t2. Stevie Kleman (XEN), 3

t2. Xavier McDougle, (FAI), 3

t2. Owen Roether (BVC), 3

t2. Ethan Wells (XEN), 3

Innings

1. Jacob Thompson (LCA), 25 1/3

2. Keegan Phillips (GRE), 24

3. Xavier McDougle, (FAI), 22 2/3

t4. Reuben Marquess (FAI), 21 1/3

t4. Owen Roether (BVC), 21 1/3

Strikeouts

1. Ethan Wells (XEN), 38

2. Owen Roether (BVC), 30

3. Brayden Harris (FAI), 27

4. Tyler Cross (CED), 26

t5. James Dray (CED), 23

t5. Jacob Thompson (LCA), 23

WHIP

1. Xavier McDougle, (FAI), 0.838

2. Jack Howard (BVC), 0.878

3. Luke Benetis (BEL), 1.056

4. Timothy Chavies (LCA), 1.105

5. Braeden Gill (GRE), 1.114

SOFTBALL

Hitting

Average

1. Violet Babb (YS), .778 (14-18)

2. Mya Simpson (GRE), .615 (24-39)

3. Alexa Climie (GRE), .583 (21-36)

4. Taylor Shepherd (FAI), .568 (21-37)

5. Bella Sutton (GRE), .550 (22-40)

Home Runs

1. Taylor Shepherd (FAI), 5

2. Haley Ferguson (BVC), 4

3. Esther Augustine (LCA), 3

t4. Olivia Augustine (LCA), 2

t4. Ali Solomon (LCA), 2

t4. Hailey Webb (FAI), 2

RBI

1. Kennedy Dean (GRE), 24

2. Madison Leslie (GRE), 18

t3. Haley Ferguson (BVC), 17

t3. Taylor Shepherd (FAI), 17

t3. Bella Sutton (GRE), 17

Stolen Bases

1. Mya Simpson (GRE), 17

2. Alexa Climie (GRE), 16

3. Jayden O’Neal (BVC), 10

4. Ali Solomon (LCA), 9

t5. Kennedy Dean (GRE), 8

t5. Hadassah Oliver (LCA), 8

Runs

1. Mya Simpson (GRE), 24

2. Madison Leslie (GRE), 22

3. Alexa Climie (GRE), 21

4. Kennedy Dean (GRE), 20

5. Jayden O’Neal (BVC), 17

Walks

1. Haley Ferguson (BVC), 14

2. Madison Leslie (GRE), 10

t3. Breanna Coates (GRE), 8

t3. Jayden O’Neal (BVC), 8

t5. Chloe Miller (CED), 7

t5. Mya Simpson (GRE), 7

t5. Taylor Walker (XEN), 7

OPS

1. Violet Babb (YS), 2.400 (1.611SLG)

2. Mya Simpson (GRE), 1.777 (1.077SLG)

3. Taylor Shepherd (FAI), 1.639 (1.054SLG)

4. Esther Augustine (LCA), 1.567 (1.000SLG)

5. Haley Ferguson (BVC), 1.548 (.971SLG)

Pitching

ERA

1. Haley Ferguson (BVC), 1.17

2. Kennedy Dean (GRE), 2.68

3. Chasidy Stewart (BEL), 2.89

4. Hailey Webb (FAI), 3.46

5. Ayden Rodgers (CED), 7.15

Wins

1. Haley Ferguson (BVC), 9

t2. Kennedy Dean (GRE), 5

t2. Hailey Webb (FAI), 5

4. Chasidy Stewart (BEL), 3

5. Emily McFadden (LCA), 3

Innings

1. Haley Ferguson (BVC), 72

2. Hailey Webb (FAI), 62 2/3

3. Chasidy Stewart (BEL), 60 2/3

4. Kennedy Dean (GRE), 44

5. Emily McFadden (LCA), 34 2/3

Strikeouts

1. Haley Ferguson (BVC), 110

2. Hailey Webb (FAI), 86

3. Kennedy Dean (GRE), 65

4. Emily McFadden (LCA), 38

5. Violet Babb (YS), 35

WHIP

1. Haley Ferguson (BVC), 0.917

2. Chasidy Stewart (BEL), 1.500

3. Hailey Webb (FAI), 1.644

4. Madison Leslie (GRE), 1.941

5. Violet Babb (YS), 2.650